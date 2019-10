In un modo o nell’altro il Bisconte ha chiuso la partita della nota di aggiornamento al Def e ha tirato un sospiro di sollievo. Ma per Matteo Renzi la partita è semplicemente rinviata alla legge di Bilancio. Quindi il presidente del Consiglio in realtà ha ben poco da festeggiare. E infatti Conte ha capito che, sulle partite economiche, il leader di Italia Viva è un osso più duro di Matteo Salvini. Per questa ragione, con discrezione, sta cercando di contattare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.