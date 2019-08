Rousseau, indovina la domanda

Indovina la domanda che il Movimento 5 stelle metterà in votazione sulla sua piattaforma per dare (o negare) il via libera al governo Conte bis in alleanza con il Partito democratico. Proposte, pronostici e supposizioni possono essere inviati sui nostri canali social (Facebook, Twitter e Instagram). Alla risposta migliore, in regalo un abbonamento al Foglio.

Sei a favore e sei contrario al nuovo governo Conte? (Quesito di Schrödinger)

Edoardo Camurri

Vuoi tu che Paragone torni a fare il gio.... quello che faceva prima?

Francesco De Capitani

Ha stato Renzi?

Massimo Micci

Vuoi che continui l’esperienza di governo ONESTAH con le stesse poltrone? Vota SI.

Paolo Ruffini

Volete voi…?

Nicola Dal Ben

E allora il Pd?

Nicola Cardinali

Sei favorevole a un esecutivo prematurato con premier che blinda la supercazzola a maggioranze inverse dove M5s è non Pd ma anche no ?” Risposte: Sì, sono favorevole; No, sono contrario a non essere favorevole.

Simone Angelucci

Scrivi sì se sei d’accordo. Scrivi no se sei contrario. Il sì significa no. Il no significa sì.

Luciano F. Marranghello

Chi è pazzo può votare Sì al governo col Pd, ma chi vota Sì al governo col Pd non è pazzo. Tu sei pazzo?

Marco Campione

Ma nella carbonara ci va l’aglio?

Gerardo Serio

Cannabis o Conte-bis?

Alessio Masi

Vi piacerebbe continuare a nascondere i post su Bibbiano, sugli arrestati del Pd e sostituirli con gattini, cuccioli e pappagallini?

Fabio Baudini

Siete favorevoli a non fare accordi con il Pd? Barra la casella per votare: bibbiaSI - bibbiaNO.

Giuseppe Lombardi

Chi dovrebbe convocare Antonio Conte, secondo voi, come ministro dell’Attacco, ministro del Centrocampo e della Difesa? E soprattutto, chi sarà il nuovo capitano?

Massimo Valenti

Preferite per la vacanza il mare o la montagna? Sappiate che dalla vostra risposta dipenderanno i flussi turistici della Val Vigezzo o di Marina di Camerota. Prendetevi tutto il tempo che volete, tanto le decisione, quelle vere, sono già state prese nel Comitato centrale del Partito delle Stelle (ebbene sì, abbiamo fatto l’upgrade).

Mikaele Musso

Vi piace la Nutella?

Amedeo Solito

Vuoi continuare questo anno bellissimo?

a) Sì

b) Sì, ma cliccando b

Ale Poser

Volete bene a mamma e papà?

Raffaele Ottaviano

Siete favorevoli alla nascita del primo governo Conte? (Quello precedente era un mandato zero).

Filippo Bergonzoni

Chi ha dato il permesso ai neutrini di passare indisturbati la frontiera e arrivare fino al Gran Sasso? E’ stata fatta un’analisi costi-benefici?

Fabrizio Balda

Che colore era il cavallo bianco di Napoleone?

Simone Vivaldelli

Siete favorevoli al nuovo governo Conte o volete provare l'ebbrezza di dimezzare il consenso?

Sebastiano D’Amora

Ci si nota di più se governiamo ma stiamo in disparte o se non governiamo per niente?

Fadalonzo

Cambierebbe il suo governo gialloverde con due governi qualsiasi?

Mister_Flour

“404 Not Found” probabilmente apparirà questo sul blog ?

Three_seasons_motel

Mó che famo?

Chuck.ben

Ho fatto due etti e mezzo, lascio?

Pheeuma

Si faccia una domanda e si dia una risposta!

Kyoto81

Volete che anche il 2020 sia un anno bellissimo?

Michewolf

Ci volete ancora bene?

an_ita611

Ma tu la scatoletta di tonno come la apri? Con l’apriscatole a rotella, o con quello a pressione? Visto che ad oggi non siamo riusciti ad aprirla, dacci un’indicazione politica.

Orto217

Approvi l'utilizzo di Biowashball, la sfera che cambia colore ai governi senza usare le elezioni, da non usare con capi (di governo) delicati (di stomaco) e ottima per smacchiare le coscienze, perché il Movimento 5 stelle possa continuare l’esperienza del governo del cambiamento (di alleanze)?

Fulginia

Antani! Volete negare abolendolo, il già fu disdetto scappellamento a destra?

Ntnllngl

Siete pronti a rinunciare al governo del cambiamento che ha sconfitto la povertà, assegnato il reddito di cittadinanza e fermato la secessione? A proposito di cambiamento, dopo aver cambiato idea in Europa (dai gilet gialli alla von der Leyen), riguardo l’Ilva, il Tap, la Tav e l’immunità (vedi caso Diciotti) vi dispiace se cambiamo partner di governo?

Lorenzo Barbieri

Saresti favorevole alla formazione di un governo giallorosso se io sono No e tu sei Si chi è più scemo io o tu?

@two71828

Siamo stanchi di vedere Salvini al Papeete e noi in Parlamento. Vogliamo raggiungerlo a Milano Marittima! D’accordo a sostituirlo fino a fine estate col Pd? Soluzione instabile ma temporanea.

@il_lambrusco

Siete favorevoli a dare mandato per un nuovo esecutivo a Giuseppi Conte, il cugino americano del nostro amato Giuseppe Conte? Ps. Ricordatevi che nel segreto di Rousseau Padre Pio vi vede, il cuore immacolato di Maria no!”

Giulia Battistotti

Siete d'accordo con l’intesa raggiunta per l'abolizione del congiuntivo?

Antonio Masciale

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

Davide Checchi

Volete che l'avventura del nostro beniamino, il miglior primo ministro nella storia dei primi ministri, continui coadiuvato da quello che era il partito di Bibbiano ma che tutto sommato, ci abbiamo parlato e sembrano bravi guaglioni (dai, si sbaglia tutti)?

Jack Masci

La Divina commedia è un'opera di Dante Alighieri?

Marco Vitale

Egregi Adepti ops… iscritti dove preferite andare in viaggio premio a Parigi o a Berlino? Dichiaro aperto il Televoto.

Gigi Pellone

San Paolo o San Siro?

Andrea Lambiase

Volete voi mandare Di Maio a zappare la terra? Se si dovete dire no alla formazione di un governo Lega-Pd, se invece volete far affossare definitivamente il M5s votate no!

Domenico Campeglia

Comunque si decida siete per il si o per il no?

Annalia Zandegiacomo

Cosa vi piace cono o coppetta?

Antonello Serio

Volete che facciamo raddoppiare i consensi a favore del Pd come abbiamo fatto con la Lega? Ps. In alternativa potete aspettare l’analisi costi benefici di Toninelli.

Gianfranco Milani

Decidete voi di diventare intelligenti e competenti dalla sera alla mattina?

Gabriele Monti

Siete favorevoli a riveder le stelle?

Luigi D’artibale

Volete voi finalmente un popolo eletto dal premier?

Gionny D’Anna

Sei d’accordo? Se sei d’accordo rispondi sì, se non si può non essere d’accordo rispondi no. Bravo hai risposto bene.

Patrizio Rafa’el Loprete

E’ meglio Arma Letale 1,2,3 o 4?

Andrea Pagliano

Mi impegno a sbagliarla, vedi mai che poi debba leggervi...

Federico Pinutti

Chi vince lo scudetto?

Lino Brumana

Ma nove per nove farà ottantuno?

David Saltuari

To be or not to be?

Anna Schiavi

Siete d’accordo a evitare di non dare un non-mandato ad un candidato premier che è quello di prima, ma è anche quello di dopo, ma stavolta non disgiunto da coloro da cui ci siamo sempre disgiunti e invece disgiunto da coloro da cui non ci siamo mai non disgiunti?

Carlo Carli

O famo strano?

Gianmarco Silvestri

Siete favorevoli a un’alleanza di governo con il Pd tenendo presente che se ci andasse male potremmo sempre dire che, hei, era un governo zero e quindi non vale?

Max Maestrello

Tira più il fratello di Montalbano che un carro di buoi?

Valeria Manieri

Specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame?

Marica Corsi Specchio

Visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31?

Michele de Respinis

Vuoi vincere un abbonamento al Foglio?

Amantore Schillaci

Sei d'accordo a fare un nuovo governo così mandiamo Toninelli a casa e Dibba in India?

Gianluca Armieri

L’avete capito ora che il popolo sovrano non elegge il governo? Rispondi sì se l'hai capito, no se vuoi sprecare altri soldi dei contribuenti per ripassare il concetto e riprovarci a novembre.

Stefania Calabrese

Sei favorevole a rendere la Lega il nuovo “governo precedente”?

@Davidissimo

Lasciamo o raddoppiamo?

Sergio Orsini

Petto o coscia?

Federico Lombardi

Nel caso, sventurato, la Lazio vinca il derby sosterresti comunque un governo giallorosso?

@pincopanco64

Vado bene per dove mi pare?

Monica Ricci

Supercalifragilistichesspiralidoso

@Paolo40501423