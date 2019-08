Difendere l’alleanza contro natura dallo snobismo osceno e illibato

Tutto ma non lo snobismo. Bisognava prenderla a cuore, in modo pulsante e leggermente infartuale, questa svolta politica e parlamentare che ha aspetti demenziali come la crisi da cui è nata. Per una ragione semplice: le crisi, perfino questa, servono a misurare e commisurare linguaggio e intelligenza, servono a eliminare il superfluo flottante della vita ordinaria, con i suoi dettagli inessenziali, ti mettono a contatto con il patrimonio del realismo, di tanto superiore alla chiacchiera delle idee o caciocavalli appesi....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.