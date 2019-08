Forni e bluff. Ecco perché solo i like possono far fallire il governo Pd-M5s

Roma. Forse inconsapevole dell’inopportunità del paragone ferroviario, per commentare l’esito di una crisi innescata da una mozione parlamentare sulla Tav Federico Fornaro dice che “il treno è sui binari”. E il riferimento che fa il capogruppo di LeU alla Camera, non proprio defilato nelle trattative di questi giorni, è al nuovo governo giallorosso. Che certo sembra destinato a nascere, ma correndo su un terreno reso accidentato non solo dalle reciproche diffidenze tra Pd e M5s e dalle guerre di posizione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.