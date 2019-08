Di Maio avverte il Pd: “Senza il taglio dei parlamentari non si fa niente”

Proprio nei minuti in cui le delegazioni Pd e M5S si incontrano a Montecitorio, Luigi Di Maio parla con i giornalisti e ribadisce che condizione irrinunciabile per qualsiasi trattativa è il taglio del numero dei parlamentari. “Se non c'è questo - avverte - non c'è discussione”. Poi parla della polemica innescata da Matteo Renzi che ha accusato Paolo Gentiloni di voler boicottare il dialogo con il M5s facendo trapelare attraverso gli organi di stampa un'indiscrezione secondo cui il Pd sarebbe contrario al taglio dei parlamentari. “Gli italiani non ci chiedono di fare discussioni a mezzo stampa - sottolinea Di Maio - Purtroppo li conoscevamo già abbastanza, sarebbe bene che si chiarissero le idee”.