Conte difende se stesso sul rublogate: “Salvini non mi ha fornito informazioni”

Se qualcuno si aspettava una difesa di Matteo Salvini sarà rimasto deluso. Perché nell'aula del Senato il premier Giuseppe Conte si è effettivamente comportato da avvocato difensore, ma soprattutto di se stesso. Nel suo intervento, infatti, il presidente del Consiglio non ha fornito alcun elemento di novità rispetto a quello che i giornali hanno raccontato nelle ultime settimane, limitandosi a ribadire che Gianluca Savoini, l'uomo che secondo le registrazioni audio pubblicate da BuzzFeed avrebbe trattato possibili finanziamenti russi per la Lega, non ha nulla a che vedere con Palazzo Chigi né con il governo. Quindi, se qualcuno vuole saperne di più, chieda a Salvini visto che, sottolinea Conte, “queste sono le informazioni acquisite dalla presidenza del Consiglio che sono in grado di riferirvi. Non ho ricevuto informazioni dal ministro competente”.

L'intervento di Conte è stato comunque accompagnato da alcuni “segnali politici”. Il primo, il più evidente, l'assenza (annunciata) del senatore Salvini. Un'assenza che ha spinto il gruppo del M5s ad abbandonare l'aula durante l'informativa del premier. “Nel Movimento 5 stelle - ha spiegato il capogruppo grillino, Stefano Patuanelli - c'è imbarazzo perché lo stesso rispetto dimostrato da Giuseppe Conte sarebbe stato necessario dal diretto interessato che doveva venire qui”.

Per le opposizioni l'assenza dei Cinque Stelle certifica la fine della maggioranza. “L’abbandono dei banchi del M5s durante l’intervento del loro presidente del Consiglio, in segno di protesta contro l’assenza del ministro Salvini, è la spaccatura formale della maggioranza di governo - commenta il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini -. Il preludio della fine di questo esecutivo innaturale. La Lega ne prenda atto”. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, non è da meno: “Mentre il premier Conte parla del Russiagate in aula i senatori del M5s che lo sostengono sono fuori dall'aula. Non c'è più una maggioranza. Si metta fine a questa agonia, a casa e subito al voto”. E se nei giorni scorsi aveva tentennato davanti ai renziani che proponevano una mozione di sfiducia nei confronti di Salvini, adesso il governatore del Lazio non ha dubbi: “"Oggi il presidente Conte non ha detto praticamente nulla anzi ha ammesso che dal ministro degli Interni non ha avuto alcun dato o informazione e il ministro Salvini continua a offendere la Camera dei deputati rifiutandosi addirittura di rispondere all'invito e si rifiuta di dare spiegazioni. A questo punto, come avevamo discusso e deciso con i gruppi, è ovvio che la posizione reticente del ministro degli Interni rispetto a quanto è avvenuto è molto grave e incompatibile con il suo ruolo. Per questo motivo presenteremo una mozione di sfiducia contro un ministro che sta scappando dai suoi doveri”.

Nel frattempo, però, anche Conte, difendendo il ruolo del Parlamento, lancia un messaggio al leader della Lega: “Da questo consesso ho ricevuto la fiducia, che mi ha investito nell'incarico di presidente del Consiglio dei ministri e a questo consesso siate pur certi tornerò, ove mai dovessero maturare le condizioni per una cessazione anticipata dal mio incarico”. Tradotto: il governo cadrà solo con un voto di sfiducia. Alla Camera e al Senato gli eletti del M5s sono molti di più di quelli del Carroccio, cosa accadrebbe se trovassero un accordo con il Pd per sostenere un nuovo esecutivo? Per informazioni telefonare Dario Franceschini.