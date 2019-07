Le lezioni di storia (rivista) di Gianluca Savoini

L’ormai famoso Gianluca Savoini è il presidente dell’Associazione LombardiaRussia protagonista della trattativa del Metropol, ed è onnipresente nelle visite di Salvini a Mosca. Ha simpatie putiniane e naziste oltre a una teoria “alternativa” sulle cause della Seconda guerra mondiale: la colpa è dei polacchi, che hanno provocato Hitler.

Le stesse provocazioni dell’Ucraina a Putin, che però per il momento ha deciso di non invaderla (del tutto): “La guerra mondiale se non c’è è perché la Russia ha evitato di entrare in Ucraina – dichiara Savoini in questa video intervista –. Ricorda un po’ quello che è successo nel 1939, con i polacchi che colpivano i tedeschi all’interno del confine polacco e alla fine hanno ‘costretto’ la Germania a entrare. Ed è scoppiata la Seconda guerra mondiale”. Insomma, l’invasione della Polonia sarebbe colpa dei polacchi, che intorbidivano l’acqua di Hitler (Fedro scansati).