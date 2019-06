Matteo Salvini non è un male minore rispetto a Luigi Di Maio, e questo lo sappiamo, ma un governo Salvini può essere un male minore rispetto a un governo Salvini-Di Maio? Per non perderci nel chiacchiericcio quotidiano relativo al futuro del governo (che non c’è più), al destino della legislatura (che non funziona più), al rapporto tra Di Maio e Salvini (che ieri si sono sentiti al telefono, wow, trovando persino un accordo sullo sblocca cantieri, doppio wow), agli ultimatum...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.