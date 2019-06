Forse ci rovineranno le vacanze, forse ci faranno passare mesi terribili, forse usciranno dall’euro, forse faranno arrivare il debito pubblico al duecento per cento del pil, forse ci faranno rimpiangere persino lo spasso di avere al governo dei ministri più comici dei comici, o forse no. Ma per quanto possa essere difficile da accettare, e per quanto possa essere tutto sommato divertente sgranocchiare popcorn mentre i populisti combattono nudi tra loro un’appassionante lotta nel fango, la realtà dei fatti ci...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.