Vaccini come sterminio. Deliri no vax e inopportuni appoggi a Cinque stelle

I bambini non vaccinati esclusi dalle scuole sono come i bambini ebrei vittime della Shoah. Il paragone, evidentemente fuori luogo e di pessimo gusto, campeggia su un cartello itinerante a bordo di un camion, che da giorni sta facendo il giro di Trento. La firma è quella del movimento politico SìAmo, il cui vicepresidente è il medico radiato Dario Miedico. Al primo punto del suo statuto il movimento pone “l'abrogazione della cosiddetta legge Lorenzin e riappropriazione del governo della salute” e tra le finalità ha lo “sviluppo della coscienza collettiva, a partire dalla imprescindibile difesa della Costituzione e dalla reazione popolare verso leggi liberticide come quelle della obbligatorietà dei vaccini della loro diffusione progressiva”.

“La storia si ripete”, recita il cartello che raffigura due bambini, uno segnalato come “non ariano”, l'altro come “non vaccinato”. “La teoria della superiorità della razza ariana giustifica le esclusioni scolastiche (medici e scienziati nel 1939). La teoria dell'immunità di gregge vaccinale umana giustifica le esclusioni scolastiche (medici e scienziati nel 2019). Ma quel è lo studio scientifico che conferma queste teorie discriminatorie?”, spiega il manifesto. Per la cronaca, l'immunità di gregge è definita dall'Oms come: “L'immunità che si ottiene quando la vaccinazione di una porzione della popolazione offre una protezione agli individui non protetti”. Nonostante vari studi abbiano evidenziato la sua plausibilità, è vero che allo stato attuale risulta difficile dimostrarne direttamente l'esistenza. Tuttavia questa può essere dimostrata indirettamente da casi come quello dell'eradicazione della rabbia in Germania o quella del vaiolo, oppure sull'osservazione della diffusione del morbillo in un'isola o in una città.

Tornando al movimento di Miedico, non c'è solo il caso del camion no vax: SìAmo ha condiviso sulla sua pagina Facebook un post nel quale vengono accostati il sistema di codifica dei contrassegni usati dai nazisti nei lager (i triangoli colorati e le stelle di David appuntati sulle giubbe dei prigionieri dei campi di concentramento) al simbolo del triangolo rovesciato che identifica i farmaci sottoposti a “monitoraggio addizionale”. Di cosa si tratta? Secondo il post no vax “ora i triangoli non te li cuciono addosso... te l’iniettano!!!” e il triangolino nero significherebbe che “quel farmaco è ancora in fase di sperimentazione in VIVO, e la SPERIMENTAZIONE la stanno facendo su Tuo Figlio”.

Non è così: con la legislazione di farmacovigilanza, l’Unione europea ha introdotto la procedura per contrassegnare i medicinali che sono oggetto di uno stretto e specifico monitoraggio da parte delle agenzie regolatorie e che appunto rientrano nella denominazione di “medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale”. Dopo la loro immissione sul mercato dell'Ue, insomma, tutti i farmaci sono sottoposti a monitoraggio. Quelli contrassegnati dal triangolo nero sono sottoposti a un monitoraggio ancora più attento rispetto agli altri. Questo perché le informazioni disponibili sul medicinale sono più scarse, ad esempio perché è stato commercializzato solo di recente o perché i dati sul suo impiego nel lungo termine sono ancora limitati. Ma ciò non significa che non sia sicuro.

Le autorità competenti europee autorizzano i medicinali solo dopo averne valutato i rischi e i benefici sulla base dei risultati di studi clinici, condotti però su un numero relativamente piccolo di pazienti – selezionati e seguiti attentamente in condizioni controllate – per un periodo di tempo limitato. Nella reale pratica clinica, il farmaco sarà utilizzato da un gruppo di pazienti più ampio e diversificato. Questi pazienti potrebbero essere affetti da altre malattie e potrebbero assumere anche altre cure. Perciò alcuni effetti indesiderati meno frequenti si possono verificare soltanto se una medicina è usata a lungo da un numero elevato di persone. È quindi fondamentale che la sicurezza di tutti i prodotti sia continuamente monitorata durante la loro commercializzazione. In questo modo le autorità competenti hanno a disposizione molte informazioni su cui fare affidamento per poter prendere decisioni, all'occorrenza potere intervenire rapidamente per garantire la sicurezza dei pazienti, per esempio fornendo avvertenze speciali per i pazienti e gli operatori sanitari o limitando le modalità di impiego di un certo farmaco.

Secondo Alessandro Bertoldi, presidente di Alleanza per Israele, la campagna sul camion a Trento è un “volgare delirio”: “I contenuti del manifesto delirante e folle affisso a Trento da un gruppo di no vax è quanto di più offensivo nei confronti delle vittime della Shoah sia mai stato propagandato negli ultimi anni”. Il consigliere comunale del M5s Andrea Maschio, ha parlato di “oltraggio e spregio della storia” e chiesto al sindaco di Trento di vietare la sosta del cartellone itinerante. Eppure proprio alcuni rappresentanti del M5s, già in passato, hanno associato i vaccini a uno sterminio: a fine gennaio scorso i free vax di Corvelva, associazione che si batte per l'abolizione dell'obbligo vaccinale, erano stati ricevuti a Montecitorio. La sala era stata richiesta dalla deputata grillina Sara Cunial che in un post pubblicato su Facebook il 6 gennaio 2018 spiegava come il vaccino sia “un genocidio gratuito”.

Nonostante il ministro della Salute Giulia Grillo e una discreta fetta dei Cinque stella abbia più volte confermato l'importanza delle vaccinazioni – e il capogruppo M5s alla Camera, Francesco D'Uva abbia preso “le distanze dall'iniziativa della deputata, nell'organizzare una conferenza stampa alla Camera dell'associazione vicina ai no vax Corvelva” – c'è ancora un'agguerrita falange grillina che non si rassegna al nuovo corso e mantiene legami e parole d'ordine del movimento antivaccinista.

Ieri, 18 febbraio, una delegazione di Corvelva è andata al ministero della Salute dove ha incontrato il medico e sottosegretario Armando Bartolazzi (M5s) e il capo della sua segreteria, il professor Salvatore Sciacchitano. L’ufficio stampa del ministero ha confermato a NextQuotidiano che l’incontro è effettivamente avvenuto. Corvelva ha precisato che “il sottosegretario Bartolazzi è stato molto rigido riguardo le sue personali posizioni sulla validità della pratica vaccinale” ma che l’obiettivo dell’incontro (durato tre ore) era quello di chiedere alle istituzioni “chiarezza su questioni strettamente legate ai quantitativi di alluminio contenuto nei vaccini” e sulla “eventuale non conformità di questi prodotti farmaceutici e parallelamente sulla verifica, dubbia, da parte degli enti controllori”. Tema al centro delle analisi di Corvelva – poi pubblicate dal Tempo ma smontate punto per punto dall'Aifa – dove si sostiene che i vaccini non contengano gli antigeni specifici e siano contaminati. A promuovere l’incontro di ieri al ministero alcuni consiglieri comunali del M5s Trentino, tra i quali Renzo Colpo, consigliere pentastellato del Comune di Mori che a luglio scorso promuoveva la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare sulla libertà di scelta per sospendere l’obbligo vaccinale e difende la diffusione di “informazioni alternative” che “mettono in discussione la pietra filosofale delle multinazionali del farmaco”, cioè i vaccini stessi.

Dal Ministero rendono noto che è stato fissato un incontro al quale parteciperanno Aifa e Iss e nel quale si dovrebbe discutere proprio delle famose analisi “indipendenti” sui vaccini dei free-vax.