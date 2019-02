La drammaturgia politica non è poi così diversa da quella del cinema o della tv. Pensate ai vecchi noir degli anni d’oro di Hollywood: quando il divo era in scena, nessuno doveva fargli ombra. Per questo il comprimario doveva essere più brutto, più calvo e possibilmente più basso – cosa che riusciva facile con il metro e novanta di Gary Cooper, un po’ meno con il metro e settantatré di Humphrey Bogart. Tutt’al più, a tener testa al tenebroso eroe...

