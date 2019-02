Autonomia e Pa. Cosa ha deciso veramente il governo?

Forse avevano tutti fretta di andare a festeggiare San Valentino, anche se Matteo Salvini vorrebbe abolirlo, ma il Consiglio dei ministri di ieri sera più che “rosso” si è tinto di giallo. Al termine della riunione a Palazzo Chigi, infatti, non è stato scritto e diramato il comunicato ufficiale, come avviene da sempre. È da quell’atto formale che si può capire cosa è stato approvato e in che modo, se in via preliminare o in via definitiva e di cosa si è parlato. Anche stamattina, ancora niente (foto sotto).

Eppure l’ordine del giorno della riunione che si è tenuta ieri sera alle 19 era molto nutrito, con al primo punto l’approvazione definitiva di un disegno di legge delega sulla pubblica amministrazione. Di questo provvedimento la ministra Giulia Bongiorno ha comunicato l’approvazione, ma lo ha fatto tramite Twitter. Anche in materia di autonomia regionale (ultimo punto all'ordine del giorno), che era il tema più importante, le agenzie hanno riportato dichiarazioni di singoli ministri, come quelle proprio di Salvini ed Erika Stefani, ma nessuna posizione ufficiale e collegiale del governo. Chissà perché.