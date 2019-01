Uno studio di Swg dice quanto vale il listone di Calenda

Roma. Quanto vale il listone proposto da Carlo Calenda, “Siamo Europei”? Il progetto dell’ex ministro dello Sviluppo Economico è stato valutato in uno studio Swg che è nelle mani dei dirigenti del Pd. Il 30 per cento degli intervistati “ritiene positiva questa nuova offerta politica. Lo pensa ben l’82 per cento del Pd; il 60 per cento del centrosinistra non Pd e il 31 per cento degli indecisi”. Per ora insomma “questa proposta insiste su un’area tradizionale e richiama qualche ‘deluso’. Però si può dire che l’operazione non è respinta; può avere una prospettiva”. Quindi, quanto varrebbe il listone? Secondo la stima di Swg, Siamo Europei attualmente raccoglierebbe il 20-24 per cento.