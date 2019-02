Il listone di Calenda non basta, dice Pino Pisicchio

Roma. Dice Pino Pisicchio che la proposta di Carlo Calenda di fare un “listone” in vista delle Europee “non funziona, per una serie di ragioni. La prima, di natura tecnica, è che siamo nel proporzionale. Quindi una proposta unica frontista non funziona”. In Italia, peraltro “i fronti popolari hanno sempre fatto una brutta fine”. E in un sistema elettorale proporzionale, aggiunge Pisicchio, “l’unica cosa che funziona è offrire una proposta multipla, plurale. Qui invece vedo molti vedovi o orfani del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.