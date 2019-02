Provare a rispondere a una domanda: cosa resterà del congresso Pd?

Roma. I sovranisti imbruttiti contaminano il dibattito pubblico con le loro ansie demagogiche per gli stipendi e le pensioni altrui, in definitiva sanno solo parlare di quattrini. Quattrini che non sono loro ma che sentono di poter sindacare, perché ormai tutto è legittimo e permesso: questa è l’epoca in cui Laura Castelli crede di essere Quintino Sella, Antonio Maria Rinaldi pensa di essere Joseph Stiglitz e Alessandro Di Battista una reincarnazione di Nicolás Gómez Dávila. I sovranisti imbruttiti mettono Paolo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.