Howard Dean è stato il primo politico a prendere sul serio internet. Governatore democratico del Vermont alla fine del secolo scorso, nel 2004 decide di candidarsi alle primarie del suo partito per fare il presidente. Non è un politico brillante, non è in sintonia con il suo paese, è in minoranza nel suo partito. Sfida da sinistra John Kerry e perde nettamente. Perde male, ma costruisce la prima campagna di raccolta fondi sulla rete e raccoglie 50 milioni di dollari...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.