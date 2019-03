Nella notte è nevicato. Al mattino, per le strade, non si incontra nessuno. Percorrendo la Friedrichstrasse congelata, per un attimo ho un abbaglio, ma tutto si gioca nella testa. Tra profumerie e negozi di moda dalle luci ancora spente, mi illudo di sorprendere le porte corrusche del Kit-Kat Club dove si esibiva Sally Bowles, l’eroina di Christopher Isherwood nel romanzo “Goodbye to Berlin” (“Addio a Berlino” nell’edizione italiana Adelphi), da cui è stato tratto il film “Cabaret”, con una Liza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.