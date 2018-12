Così i dalemiani per Renzi sono diventati dalemiani per Minniti

Roma. Marco Minniti, come noto, è candidato al congresso del Pd. Marco Minniti, ex dalemiano, è candidato con il sostegno dei renziani, tra cui Luca Lotti e Lorenzo Guerini. Marco Minniti, candidato al congresso del Pd con il sostegno dei renziani, è stato coordinatore della segreteria nazionale dei Ds (correva l’anno 1996 e in segreteria era entrato un paio d’anni prima), braccio destro di D’Alema e suo sottosegretario alla presidenza del Consiglio (era il 1998). Marco Minniti ha con sé...

