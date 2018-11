Roma. Non si sa nemmeno quando si vota, perché anche la data delle primarie è materia di conflitto, ma è già una corrida, una torre di Babele, uno psicodramma, il giudizio universale, o forse la quinta di Beethoven. Tum Tum Tum Tuuum. Ma in una trascrizione per armonica a bocca. Senza solennità. “Renzi vuole fregarmi? Spero proprio di no”, dice Nicola Zingaretti rivolto al “senatore semplice di Firenze”, che se ne sta alla finestra mangiando i popcorn, con l’aria di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.