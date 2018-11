Nannicini ci spiega perché sostiene Martina, per andare oltre il Pd

Roma. “Vedo che c’è chi è già alla ricerca di Responsabili per fare un nuovo governo con Matteo Salvini premier. Io piuttosto li chiamerei irresponsabili”, dice al Foglio Tommaso Nannicini, senatore, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Matteo Renzi. “La Lega dei ceti produttivi e della concretezza di governo padano non esiste più, chi la cerca vede un film che non ha nessuna rispondenza con la realtà. Salvini è altrove, ha un progetto politico chiaro. Pensare che Salvini possa...

