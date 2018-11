Marattin unchained

Roma. Luigi Marattin, ex consigliere economico di Palazzo Chigi ai tempi di Renzi, non vede l’ora di incontrare le “migliori menti in circolazione” che lavorano con Laura Castelli, viceministra dell’Economia, quelle di cui ha parlato al Corriere della Sera in un gustosissimo dialogo con Fabrizio Roncone. “Onestamente, non ce n’eravamo accorti. Tolga loro il bavaglio e li faccia parlare… Anche se, a dire il vero, Castelli non mi pare accompagnata da delle menti in generale, figuriamoci le migliori!”, dice Marattin....

