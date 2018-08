Leghisti d’Abruzzo, così la vecchia destra sogna la regione

Roma. Non a tutti, certo, e neppure alla maggior parte: ché di opportunisti della buona, ultima ora, adesso ce no sono parecchi. Ma a qualcuno, è indubbio, gli va riconosciuto, se non altro, il merito di averci creduto fin dall’inizio. Il 19 dicembre del 2014, era un venerdì, nella sala del Mappamondo, ad assistere alla presentazione del nuovo simbolo di “Noi con Salvini”, gli abruzzesi presenti erano quattro. Indifferenti, loro e pochi altri in tutta la regione, all’eco ancora non...

