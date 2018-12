Roma. Quel che è certo, nella confusione che ancora confonde i confini degli schieramenti e gli esiti delle trattative, è che in tanti guarderanno alla sfida abruzzese come a una prova generale di quel che potrebbe accadere nel campo del centrosinistra. E non è per caso, infatti, che in tanti parlino di un “esperimento”, un “laboratorio”. Espressione usata in questi giorni di colloqui più o meno riservati anche dal protagonista principale di questo negoziato, e cioè Giovanni Legnini. All’ex...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.