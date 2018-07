Roma. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, è stato confermato responsabile Enti locali del Pd nella nuova segreteria di Maurizio Martina. Le nomine hanno scatenato non poche polemiche, ma, dice Ricci, “siamo in una fase particolare, bisogna cercare l’unità ed è per questo che in attesa del congresso abbiamo costruito una segreteria più unitaria possibile. Quando scegli le persone c’è sempre qualcuno che storce il naso e ne avrebbe volute altre. Comprensibile ma non è questo il momento per perdersi in...

