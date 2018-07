La (Tor) Bella segreteria del Pd

A maggio, durante l'Assemblea nazionale del Partito democratico, la delegata del pd a Tor Bella Monaca Pina Cocci se l'era presa con i vertici del partito. "In periferia a voi chi vi ha mai visto?", aveva detto, sottolineando come ci fosse uno scollamento totale tra il partito che ha raccolto l'eredità della sinistra e quella che un tempo era una parte, significativa, del suo elettorato. Maurizio Martina, allora ancora segretario reggente, aveva assicurato che la distanza sarebbe stata colmata. Ed è anche per questo che oggi la segreteria del Partito democratico guidata da Martina si è riunita, per la prima volta da quando è stata formata, proprio a Tor Bella Monica, quartiere periferico di Roma. Obiettivo, ha scritto ieri su Facebook il segretario, provare a "scrivere una nuova pagina, per costruire l’alternativa a questo governo degli slogan, della paura e della propaganda. Si riparte pancia a terra, occupandosi dei bisogni delle persone. Lavoro, casa, sicurezza, inclusione, integrazione".

video di David Allegranti

"Siamo qui in un quartiere popolare di una grande città e la nostra prima proposta è rivolta al Governo: attui fino in fondo il Piano Periferie che noi abbiamo voluto negli ultimi anni e che consentirà la riqualificazione di tante città, in particolare di grandi città metropolitane", ha detto il segretario in apertura dei lavori. "C'è la necessità che l'esecutivo dia subito sostanza a un piano urbano per lo sviluppo sostenibile, così come è accaduto in questi anni per le aree interne del Paese e iniziamo concretamente a pensare a come dare una mano alla riqualificazione urbanistica degli spazi pubblici e sociali di quartieri come questo. Noi ci siamo, vogliamo fare la nostra parte, ripartiamo da qui non a caso".

A chi aveva accusato Martina di mettere in scena una "passerella", il segretario ha risposto che "il Pd deve fare il suo percorso nel Paese reale, nei quartieri popolari, ascoltando innanzitutto i bisogni. Questo è un passo che ha una sua forza simbolica ma per me deve avere una sua coerenza anche nei prossimi appuntamenti che avremo e nelle scelte che faremo. Per noi questo è l'inizio di un percorso che continueremo. Il prossimo appuntamento che avremo sarà a Napoli".