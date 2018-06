Nel nuovo mondo vale una regola sopra tutte le altre. Non farsi mai intimidire. Altrimenti è finita. Tu puoi spiegare che Tria ha buttato il contratto. Che Salvini è un banale ricattatore travestito da uomo forte e alleato a quelli che gli immigrati li vogliono tutti in Italia e in Grecia, perché sono un branco di etnofobi, xenofobi e razzisti antisemiti. Che Casaleggio lavora per una democrazia diretta da lui e dai suoi manager e trafficanti di ideologia, consenso e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.