Non ho mai visto un film di Virzì, ora mi precipito a recuperare il tempo perduto. Allegranti ha talento mostruoso, capisce che deve restare incantato e trasmettere, da sceneggiatore del regista civile, quel pensiero stupendo, sottoscrivibile dalla a alla zeta (il Foglio di ieri). Compreso tutto il ragionamento sul fascismo eterno degli italiani, la rivendicazione senza complessi di un appartamento sull’Aventino, e l’augurio finale in spregio al popolo pecorone e qualunquista: Prima i Maliani! Come il compagno De Niro, che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.