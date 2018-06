La pericolosa scatola vuota del populismo

Dimentichiamo i contenuti dell’inchiesta giudiziaria che a Roma ha travolto il moralistico circo grillino dell’onestà e proviamo a spostare per un attimo la nostra attenzione dai soggetti agli oggetti, dalla forma alla sostanza, dal chiacchiericcio alla ciccia. Ci sarà tempo per capire che fine farà l’inchiesta della procura di Roma e sarà importante naturalmente distinguere una condotta immorale da una illecita. Ma al netto del rispetto delle garanzie, la parabola non solo romana dei moralismi moralizzati ci porta ad affrontare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.