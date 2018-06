Minniti avverte Salvini: "Allearsi con Orban sull’immigrazione significa diventare l'hot spot dell'Europa"

Matteo Salvini di risolvere i residui problemi legati alla gestione dei migranti triangolando con gli stati più euroscettici del continente e scommettendo sul sostanziale isolazionismo dell’Italia nasce da un equivoco: l’idea che sia possibile portare avanti un piano di immigrazione zero e che per realizzare questo sogno sia necessario schierare i propri carrarmatini contro la maledetta Europa". Anche molti quotidiani italiani e internazionali, come il conservatore britannico quello che sembra emergere come un nuovo asse tra Roma ed i paesi dell'Europa centro-orientale noti come 'gruppo di Visegrad'", tanto che "Salvini ha dichiarato di voler collaborare strettamente con il premier ungherese Viktor Orban" . Oggi, su questa posizione, interviene anche l l’illusione coccolata dadi risolvere i residui problemi legati alla gestione dei migranti triangolando con gli stati più euroscettici del continente e scommettendo sul sostanziale isolazionismo dell’Italia nasce da un equivoco: l’idea che sia possibile portare avanti une che per realizzare questo sogno sia necessario schierare i propri carrarmatini contro la maledetta Europa". Anche molti quotidiani italiani e internazionali, come il conservatore britannico Telegraph , hanno notato "Oggi, su questa posizione, interviene anche l Marco Minniti, intervistato da Repubblica: "I populisti predicano 'l'immigrazione zero' sapendo perfettamente che non è realizzabile. Diffondono l'idea che non sia possibile essere umani e sicuri allo stesso tempo. Una vera democrazia è in grado di conciliare le due cose. L'Italia si avvia invece verso l'ignoto" e "il passo dall'ignoto al salto nel buio può essere breve". E avverte il vicepremier leghista che allearsi con i paesi dell’Europa orientale per risolvere i problemi legati all’immigrazione "comporta diventare l'hot spot dell'Europa, esattamente come vuole il gruppo di Visegrad. Ci stiamo consegnando mani e piedi al loro progetto di ridurre l'Italia a centro di controllo unico dei flussi migranti provenienti dall'Africa" . Roma. Lo scriveva ieri Claudio Cerasa su queste colonne : "’ex ministro degli Interni,E avverte il vicepremier leghista che allearsi con i paesi dell’Europa orientale per risolvere i problemi legati all’immigrazione

Spagna, Germania, Austria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca – hanno respinto una bozza di riforma del Regolamento di Dublino, che prevede che sia il primo stato membro d’ingresso del migrante che opera la sua registrazione attraverso impronte digitali e foto segnalazione, a prendersi in carico la procedura di richiesta d’asilo ed è additato come uno dei principali responsabili della crisi della gestione dei migranti in Ue negli ultimi anni. Dopo il vertice, Salvini ha detto appunto di aver telefonato al primo ministro ungherese Viktor Orbán. L’immigrazione è stata la prima prova della “nostra nuova forma di dialogo con la Ue”, ha sottolineato inoltre il primo ministro Conte. “Metteremo fine all’affare dell’immigrazione che è cresciuta oltre misura con il pretesto della falsa solidarietà” e nel loro programma di governo congiunto, Movimento 5 stelle e Lega annunciano l'impegno per la rinegoziazione dei trattati della Ue. Martedì scorso, il 5 giugno, in un vertice informale dei ministro dell’Interno europei, alcuni dei 28 stati membri – oltre all'Italia,principali responsabili della crisi della gestione dei migranti in Ue negli ultimi anni. Dopo il vertice, Salvini ha detto appunto di aver telefonato al primo ministro ungherese Viktor Orbán.