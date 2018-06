La svolta di Salvini sui porti è buona solo per i talk show

[Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha fatto sapere che non autorizzerà l’ingresso in un porto italiano della nave Aquarius, attualmente in navigazione nel Mediterraneo con 629 migranti a bordo. “Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di essere umani - ha scritto Salvini su Facebook -, no al business dell'immigrazione clandestina”. Secondo il responsabile del Viminale la nave dovrebbe essere accolta nel “porto più sicuro” di La Valletta, a Malta. Ma il governo maltese replica: “Il recupero della nave Aquarius è avvenuto nell’area di ricerca e salvataggio libico ed è stato coordinato dal centro di Roma. Malta non è l’autorità di coordinamento e non ha competenze su questo caso”. Sul caso è intervenuta anche l'Onu che ha rivolto un appello affinché “Stati e attori coinvolti trovino soluzioni rapide che consentano ai migranti e rifugiati dell’Aquarius di essere sbarcati in modo sicuro e rapido. Il rallentamento delle operazioni mette a rischio la salute di centinaia di persone con urgente bisogno di assistenza” (aggiornamento ore 22.28)]

Nel 2018, gli sbarchi sono diminuiti del 70%. Chiudere i porti senza alcuna emergenza significa non avere ancora capito la differenza tra governare e arringare a un talk show.

La campagna elettorale è finita, l’Italia non si governa con i like. — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 10 giugno 2018

L’emergenza sbarchi spiegata dal Viminale di Salvini pic.twitter.com/bfBZTc9uTY — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 10 giugno 2018

Comparazione migranti sbarcati negli anni 2016/2017/2018 (dati del Viminale di Matteo Salvini) #nonsigovernaconilike pic.twitter.com/7hqswmgHQ0 — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 10 giugno 2018

Quando l’Italia, a inizio anno, ha votato per mandare una missione in Niger, per governare sul campo, non su Twitter, i flussi migratori, la Lega *non* ha votato a favore, il m5s ha votato *contro*. L’immigrazione si governa dall’Africa, non facendosi i selfie nei porti chiusi. — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 10 giugno 2018

L'ho scritto venerdì, respingimenti in mare. Mi correggo in anticipo su domani, sono contro per quello che sono, e per quello che fanno tra prevedibili applausi antinegher #muoversimanifestareduro — giuliano ferrara (@ferrarailgrasso) 10 giugno 2018

Mattarella si muova, è il capo delle forze armate, ordini il salvataggio Sar #subito 10 giugno 2018

Avvocagi e giuristi, non dormite. Denunciare Salvini: le questioni politiche vengono dopo, ora bisogna fermare il bullo di stato #italiaalladerivaconlanave — giuliano ferrara (@ferrarailgrasso) 10 giugno 2018