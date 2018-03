Nell'urna ti vede solo Dio, almeno fino a quando non arriva Rousseau

Al direttore - Nelle elezioni politiche del 1948 i Comitati civici fecero affiggere un manifesto su cui stava scritto: “Nella cabina elettorale Dio ti vede, Stalin no’’. Oggi non possiamo scomodare l’Onnipotente per così poco. Ci è consentito, però, adottare uno slogan più laico: “Nella cabina elettorale, il 4 marzo, Grillo e Casaleggio non ti vedono, la tua coscienza sì’’.

Giuliano Cazzola



Correggerei così: nella cabina elettorale Dio ti vede, Stalin no, Grillo neppure, almeno fino a quando, in cabina elettorale, non vincerà il modello Rousseau, il cui modello di democrazia, come ha scritto nero su bianco il Garante della privacy il 21 dicembre 2017, è costruito con un sistema dove “i voti vengono archiviati, storicizzati e restano imputabili a uno specifico elettore anche successivamente alla chiusura delle operazioni di voto, consentendo elaborazioni a ritroso con, in astratto, la possibilità di profilare costantemente gli iscritti, sulla base di ogni scelta o preferenza espressa tramite il sistema operativo”.