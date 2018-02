Gruppo Misto a 5 stelle

Roma. Il gruppo misto è uno stato mentale, una disposizione pre-politica, in questo caso rischia di essere anche un caso politico. I Cinque stelle stanno espellendo aspiranti parlamentari fra casi di “rimborsopoli”, massoni e candidati con requisiti non proprio in linea con i vari codici etici e statuti. Cominciano a non essere pochi questi possibili deputati e senatori che hanno fatto una rapidissima carriera con il partito di Grillo & Casaleggio. Ci sono anzitutto Carlo Martelli e Andrea Cecconi, i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.