Massoni in lista, la rivolta dei militanti del M5s contro il M5s

Roma. La base del M5s è in rivolta. La candidatura a Lucca di Piero Landi, massone “in sonno”, ha scatenato i militanti toscani del partito di Grillo e Casaleggio, che hanno invaso di messaggi critici il capo dei Cinque stelle in Toscana, Giacomo Giannarelli, già candidato governatore contro Enrico Rossi e oggi consigliere regionale. Colpevoli, dicono i militanti, sono lui e Luigi Di Maio per gli evidenti buchi nella selezione delle candidature. Giovedì scorso Giannarelli ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.