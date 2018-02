Berlusconi dà lezioni di diritto costituzionale a Di Maio

"Di Maio ha presentato la lista dei ministri, ma nella costituzione è il capo dello Stato che indica la persona a cui dare l'incarico di formare il governo. Si conferma che questi ragazzi non hanno studiato, non sanno proprio niente". Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, a Rtl 102.5. "L'unico modo - ha aggiunto - per difenderci dal pericolo grillino e l'unico voto utile per dare vita a una maggioranza e a un governo stabile, è un voto a Forza Italia e al centrodestra. Solo noi ne siamo in grado. Il Pd è fuori gioco, il M5s è la paralisi, è il caos".