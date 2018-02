Salvini e il Cav., la coppia che scoppia

Roma. Si punzecchiano, si sfidano, si fanno concorrenza, e allora Matteo Salvini dice che “il candidato premier sono io”, e Silvio Berlusconi gli risponde ricordandogli che “Forza Italia è quattro punti sopra la Lega”. E mentre il più giovane non si fida e lo vorrebbe portare addirittura dal notaio per fargli firmare una specie di patto di non tradimento, un contratto anti inciucio, una cosa a metà tra un matrimonio e un’ipoteca, il più vecchio replica con l’aria che aveva...

