Tutti gli scenari del post voto

Italia: le elezioni restano "aperte" a ogni scenario

Parigi, 22 feb 08:36 - (Agenzia Nova) - Nonostante la destra venga data come favorita dai sondaggi, le elezioni italiane restano ancora "molto aperte". È quanto afferma "Les Echos", spiegando che "la nuova legge elettorale rende impossibile un governo stabile". "Le elezioni del 4 marzo sono tra le più incerte della storia della Repubblica" scrive il quotidiano economico, sottolineando che il 45 per cento degli elettori è ancora indeciso o pensa di astenersi. "L'egemonia" di Silvio Berlusconi, ormai anziano e incandidabile a causa delle condanne, è messa in discussione dal leader della Lega, Matteo Salvini. Sebbene i due siano uniti in coalizione, le loro idee politiche sono spesso opposte. Scenario radicalmente differente a sinistra, dove le correnti intestine lottano tra di loro a causa di "rancori personali" tra i dirigenti. Il Movimento 5 stelle resiste ai recenti scandali ed è accreditato al 28 per cento nelle intenzioni di voto.

l movimento fascista che ha sdoganato Mussolini

Londra, 22 feb 08:36 - (Agenzia Nova) - Il quotidiano britannico di tendenza laborista "The Guardian" pubblica oggi giovedì 22 febbraio un lunghissimo articolo di analisi al movimento italiano di estrema destra Casa Pound: il partito che è riuscito a sdoganare il fascismo nel paese dove era sorto, scrive l'inviato del giornale inglese Tobias Jones, ora sta cercando di entrare in Parlamento presentandosi alle elezioni che si terranno in Italia il 4 marzo prossimo.

Italia: ministro Interni Minniti, rischio di influenza mafiosa su elezioni

Madrid, 22 feb 08:36 - (Agenzia Nova) - Il ministro italiano dell'Interno, Marco Minniti, ha dichiarato ieri che "c'è il rischio che la mafia possa interferire con la libera espressione del voto dei cittadini" nelle elezioni generali previste per il prossimo 4 marzo. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia" che specifica come la dichiarazione sia stata rilasciata durante un discorso al Senato. "Su questi temi non ci può essere silenzio, soprattutto nella campagna elettorale, mentre sento molto silenzio su questo tema, lo dico come ministro dell'Interno", ha aggiunto Minniti.

PANORAMA INTERNAZIONALE

Macron minaccia un anno di carcere per i migranti illegali che attravesrano le Alpi

Londra, 22 feb 08:36 - (Agenzia Nova) - I migranti che raggiungono illegalmente la Francia dall'Italia attraversando le Alpi rischieranno un anno di carcere secondo la nuova dura legge annunciata ieri mercoledì 21 febbraio dal presidente francese Emmanuel Macron: è questa, come sottolinea il quotidiano inglese "he Times", la misura più caratterizzante della nuova legislazione che il ministro degli Interni francese Gérard Collomb ha presentato per contrastare l'immigrazione illegale, introducendo il reato di "attraversamento no autorizzato" delle frontiere della Francia. Come termine di paragone, il "Times" ricorda che la massima pena inflitta in Gran Bretagna per gli immigrati clandestini è di sei mesi di prigione.

Diversi paesi europei prendono posizione contro le esportazioni di tecnologie di spionaggio

Madrid, 22 feb 08:36 - (Agenzia Nova) - Sono almeno undici i paesi dell'Unione europea che hanno espresso il proprio appoggio alla limitazione delle esportazioni di tecnologia europea utilizzabili per operazioni di spionaggio. La notizia è stata riferita ieri dal quotidiano spagnolo "La Vanguardia" che specifica come del gruppo di paesi guidato dalla Germania facciano parte anche la Spagna, la Francia, l'Italia e la Polonia, tutti accomunati dal timore che tali tecnologie prodotte dall'Ue possano essere usate per "causare danno ai diritti umani". Questo quanto contenuto nel documento firmato dagli ambasciatori dei paesi aderenti all'iniziativa e indirizzato alla Commissione europea.

