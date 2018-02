Roma. Alberto Bagnai, teorico dell’uscita dall’Euro e potenziale ministro di un governo a trazione salviniana, abituato a bloccare online tutti quelli che non la pensano come lui, adesso è costretto a uscire da Twitter e vedere com’è fatto il mondo reale. Oggi alle 18 sarà a Bologna alla Johns Hopkins per confrontarsi sull’economia con Tommaso Nannicini del Pd e Maria Cecilia Guerra di LeU. A moderare saranno Pier Giorgio Ardeni, presidente della Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.