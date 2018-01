Tutti gli uomini di Casaleggio

La fine è nota, diceva il titolo di un piccolo romanzo giallo scritto dal misterioso Geoffrey Holiday Hall negli anni Cinquanta e ripubblicato da Sellerio più di tre decenni dopo, con una nota di Leonardo Sciascia (che si era imbattuto nel libro per caso, in un’edicola di stazione, e ne aveva ricavato l’impressione duratura che quella storia fosse molto più di un giallo, e in ogni caso grande letteratura). Ma nella storia socio-politico-economico-internettiana che abbiamo davanti – quella di Beppe...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.