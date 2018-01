Roma. “L’alleanza tra Pietro Grasso e Nicola Zingaretti nel Lazio è un fenomeno di guerra interna al Pd. E’ un regolamento di conti”, dice Roberta Lombardi. “Fanno la guerra a Renzi. E infatti Grasso in Lombardia non si allea con Giorgio Gori, che è renziano. Guardi, è tutta una vicenda di capitale incoerenza. Quella di Grasso non è la sinistra: è la corrente antirenziana del Pd”. E insomma la candidata del Movimento cinque stelle alla regione Lazio, ovviamente, dice di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.