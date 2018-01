Il M5s vuole andare a comandare col pulmino. Parcheggiato sulla fermata del bus (che non passa)

Fabio Rovazzi voleva “andare a comandare” con il “trattore in tangenziale”. Il Movimento 5 stelle preferisce un più comodo pulmino nero con bande gialle. Stamattina Belle Grillo, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio sono andati al Viminale per presentare il nuovo simbolo del Movimento, primo passo necessario in vista delle elezioni politiche. Quasi due ore trascorse tra sorrisi, battute e l'inevitabile attesa burocratica che accompagna questi passaggi formali. Nel frattempo, però, il pulmino con cui i tre sono arrivati al ministero dell'Interno è rimasto comodamente parcheggiato alla fermata del bus. Nessuno ha sentito la necessità di spostarlo, nessun vigile è arrivato per multarlo, i bus, ammesso che siano passati, hanno proseguito come se niente fosse.

Grillo e Di Maio consegnano il simbolo elettorale al Viminale. Dice un amico: non si sa se è più grave che siano parcheggiati da mezz’ora davanti alla fermata dell’autobus, o che ancora non sia venuto un vigile urbano a fargli la multa pic.twitter.com/0gLdvYMRjh 19 gennaio 2018

Certo, se il Movimento pensa di guidare il paese come guida il proprio “pulmino elettorale” la cosa non è proprio incoraggiante.

IL NUOVO SIMBOLO “Siamo la prima forza politica del paese e siamo pronti ad affrontare questo ultimo mese e mezzo di campagna elettorale”, ha scritto Luigi Di Maio subito dopo aver depositato il simbolo. La novità principale è la scritta ilblogdellestelle.it.

Di Maio ha invitato tutti i sostenitori del Movimento a Pescara dove, questo fine settimana, ci sarà "Il villaggio Rosseau" e dove, domenica, verranno presentate le liste del MoVimento 5 stelle per i collegi plurinominali.

"M5s IN FASE ADULTA" "Siamo nella fase adulta del Movimento. Il nostro sarà il simbolo della prima forza politica italiana", ha dichiarato Grillo dopo avere depositato il simbolo al Viminale accompagnato da Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. In caso di vittoria – ha aggiunto – quello M5s sarà "un governo tecnico-politico, perché dietro a un politico c'è sempre un tecnico".

"COME UN PANDA CHE MANGIA CARNE CRUDA Le alleanza con il M5s? "Perché mi fate domande che non hanno senso? E come dire che un panda un giorno potrà mangiare carne cruda, noi mangiamo solo cuore di bambù", ha risposto Grillo a chi gli chiedeva se i pentastellati siano disponibili a scendere a patti con altri partiti. "Non ci sono forze politiche, l'unica forza politica nuova siamo noi", ha ribadito.