Le colpe dei padri non ricadono sui figli, e certi figli sono più ingombranti di altri. Viene da chiedersi, en début d’année (auguri!), se il signor Tiziano Renzi sarebbe finito al centro del “circo mediatico-giudiziario”, secondo la celebre definizione dell’avvocato transalpino Soulez Larivière, se il figlio fosse rimasto a rimirar lo specchio lucente dell’Arno anziché planare, in guisa di rottamatore, su Palazzo Chigi. “Questo passaggio è vitale per arrestare Tiziano”, il 3 gennaio di un anno fa il capitano del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.