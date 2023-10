La prossima generazione ci metterà alla prova sulla guerra all'Ucraina 

Non so se “sbagliando s’impara”. Ovvero, lo so, ma a condizione di cambiare quell’indicativo, s’impara, in una espressione più cauta: sbagliando, può darsi che si impari. Oggi ho spesso l’impressione che la sentenza venga invocata per autorizzarsi a sbagliare e risbagliare rinviando sine die il momento di imparare. Penso che una svolta decisiva, la più importante “politicamente” – poi ci sono svolte umanamente più importanti, perché non è così vero che il personale sia politico – avvenga nella stagione in cui ci si accorge di aver sbagliato di grosso, quasi mai in mala fede, piuttosto per entusiasmo, o per ignoranza, e di essere stati ingiusti col passato e col presente. Di aver equivocato bene e male, di aver ignorato sofferenze e umiliazioni di deboli, di essere stati indulgenti per partito preso coi forti. Gli esempi sono così numerosi ed enormi che è superfluo farli, e ogni generazione ha i suoi.

