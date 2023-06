I boomer stavano come stiamo noi, con l'amianto in testa e gli interessi mortali

Io avevo vent’anni, mio fratello 17 e una margherita costava sei euro. Con la coca cola, sette. Ognuno andava in pizzeria con gli amici suoi, ci si ingegnava per non ammettere a sé stessi che la provincia desolata intorno a Benevento era casa del diavolo. Il convento non passava niente ma provavamo a divertirci lo stesso. Mio nonno, ignaro delle nostre frustrazioni di giovani senza città, ci aspettava in agguato, il sabato sera, seduto in cucina. Per intimare “con tutto ‘sto ben’e ‘ddio” – e apriva il frigorifero per mostrare il cartoccio di carne che aveva comprato – sti ‘ddue vanno pe’ trattorie. Questi due eravamo noi, mangiapane a ufo, scialacquatori, con quasi un chilo di controfiletto a casa escono per cenare fuori e spendere soldi inutili. Gli rispondevamo spallucce, ridevamo e dicevamo ciao nonno! Quante storie per quindici euro in due. La guerra è finita settant’anni fa. Che sarà mai. Il controfiletto l’avrebbe usato mia madre il giorno dopo insieme alle braciole per il sugo della domenica.

