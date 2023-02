Millennial e Gen Z sono ragazzi d'oro. Nel senso che spendono tanto

No, non sono tutti simili a certi marcantoni di un metro e novanta che si fanno difendere dalla mammina contro bestiali tifosi inferociti. Non sono tutti enfants gâtés, così li chiamano i francesi, o bamboccioni come disse con un guizzo di sincerità il compianto Tommaso Padoa-Schioppa. No, è anche grazie a loro che la grande pandemia non è diventata una grande recessione, è grazie ai loro consumi e al loro smanettare se la rivoluzione tecnologica non smette di trasformare la nostra vita. Bisogna guardare senza paraocchi ai Millennial e alla stessa Generazione Z che li sta soppiantando. Dunque, “Il mondo salvato dai ragazzini” come il libro di poesie che Elsa Morante pubblicò nel troppo mitizzato Sessantotto? Da allora si è estinta la generazione della rinascita, nata prima del 1946, sono passati i Baby Boomer contestatori, la Generazione X, quella dell’edonismo, s’arrabatta per la pensione, siamo tutti invecchiati in questa Europa dell’ultimo uomo per il quale s’affannano i politici a caccia delle “pantere grigie”. Ma proprio per questo ci parlano ancora alcuni versi tratti dalla “Canzone dei Felici Pochi e degli Infelici Molti”.

