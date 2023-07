Caro Pietrangelo Buttafuoco, io Berlusconi non l'ho mai incontrato

Nel panegirico del Cav., "Beato lui", si racconta di un incontro colorito, con la sua proposta di fare del giornale Lotta Continua “un Sorrisi e canzoni tv, però di sinistra”. Ma non è mai successo

Caro Pietrangelo Buttafuoco, il tuo panegirico di Silvio Berlusconi, “Beato lui”, racconta coloritamente un incontro fra lui e me. Lui che mi riceve assicurando: “La mia stima per lei è antica”, io “colpevole di malefatte proletarie e fascinoso comunista”, e in conclusione la sua proposta di fare del giornale Lotta Continua “un Sorrisi e canzoni tv, però di sinistra”.

Pittoresco. Il fatto è che io non ho mai incontrato Silvio Berlusconi in vita sua e mia. Non l’ho mai nemmeno visto da lontano. Te però sì. Chissà perché non mi hai fatto una telefonata, ti avrei avvertito. Ora il quadretto si aggiungerà alla vasta aneddotica di lui e, in proporzione, di me. Che ho poco da perdere, ho un mondo da rettificare.