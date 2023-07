La vita additiva di Berlusconi attraverso la rigida ostilità e la memoria altrui

Il Berlusconi che è in loro si rivela tecnicamente immortale. Non lo hanno lasciato in pace per i funerali, spettegolando, non lo faranno per il testamento, spettegolando ancora. Meglio le esequie di Flavia Franzoni, bellissime in effetti, e una morte che agli indignati ha suggerito la comparabilità del dolore, la gara di eleganza trasferita al lutto. Meglio i murales di Maradona, che non vengono attaccati e sfregiati come è successo a un sorridente Cav. che fa le corna. Meglio il privilegio di morire poveri, bellissimo in astratto, che il lascito a un amico messo in galera per un reato inesistente sul quale si indagherà per l’eternità cercando di arrivare alla memoria del defunto. La lapide funeraria di un attore romano reca: “In vita mia sono morto molte volte, ma mai così”. Morire così, come sta succedendo a Berlusconi, significa assumere una infinita vitalità da maschera nel segno della fiacchezza etica degli indignados.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE