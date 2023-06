Cattolici in cerca d'autore senza più Berlusconi

Ora che è uscito di scena passando dalla porta grande del duomo di Milano, benedetto da una magnifica omelia che lo ha riappacificato con una visione di umanesimo cristiano, in barba agli sparuti cattolici adulti che non avrebbero neppure incensato la salma; ora che ha ricevuto sulla scena del mondo un saluto da quasi monarca, in barba agli ultimi mohicani che ne vorrebbero dispersa l’eredità come fu per le ceneri del Re Sole. Ora che tutto è compiuto, Silvio Berlusconi è paradossalmente tornato a incarnare, attraverso la sua assenza, quel ruolo quasi religioso, quella sembianza di re taumaturgo che per lui predisse un teologo visionario, ma anche raffinato pensatore politico, come don Gianni Baget Bozzo: l’Unto del Signore. Per una parte del mondo cattolico che lo ha seguito, Berlusconi è stato più di un leader politico, è stato un simbolo provvidenziale capace di garantire la libertà del paese “che amava”.

