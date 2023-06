“Desiderio di vita”. L'arcivescovo Delpini e i riti di Ambrogio contro i rancorosi

Il rituale delle tre bussate, necessario ai defunti imperatori del Sacro romano impero per farsi aprire la porta della Cripta dei Cappuccini, non si celebra nella chiesa di Ambrogio e Carlo. A Vienna a ogni bussata l’anima cristiana si spogliava con umiltà di nomi e titoli del potere mondano per confessarsi, all’ultima, “un povero e miserabile peccatore”. E allora la porta della Giustizia divina e dell’umana sepoltura si apriva. Il portale centrale del Duomo di Milano si era già spalancato nel Sole della piazza, non proprio di asburgica compostezza, quando è arrivata l’automobile e il feretro di Silvio Berlusconi, sotto un cofano di rose rosse e bianche, ha varcato la soglia. Come un qualsiasi defunto, come qualsiasi peccatore al quale la chiesa di Ambrogio e Carlo riserva un’accoglienza particolare, secondo la sua tradizione, che profuma già di incenso e perdono sulla soglia spalancata. La piazza piena di Sole e un po’ sgangherata, tra bandiere di Forza Italia e del Milan, tra applausi improvvisi e grida da stadio “c’è solo un presidente!”, possedeva però il segreto di una vera commozione, di lacrime furtive e sincere: il rito popolare di una religione televisivizzata che al defunto non sarebbe spiaciuta affatto. In attesa di un rito religioso, antico e per nulla formale.

