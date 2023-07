La procura di Milano e il processo postumo a Berlusconi

I pm milanesi hanno impugnato in Cassazione la sentenza Ruby Ter che assolse il Cav. dall'accusa di corruzione in atti giudiziari

La procura di Milano ha deciso di impugnare direttamente in Cassazione, saltando la Corte d’appello, la sentenza con cui il 15 febbraio scorso sono stati assolti tutti i ventinove imputati del processo Ruby Ter, a partire da Silvio Berlusconi. Ovviamente quest’ultimo, morto il 12 giugno, non fa più parte del procedimento, ma per i pm milanesi – l’aggiunto Tiziana Siciliano e il sostituto Luca Gaglio – ormai processare Karima El Mahroug e le altre giovani ex ospiti delle serate di Arcore è una questione di principio.