Berlusconi assolto al Ruby ter, tra errori dei pm e prove assenti

Una Camera di consiglio lampo, durata soltanto due ore, è bastata ai giudici del tribunale di Milano per assolvere Silvio Berlusconi dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo Ruby ter, insieme agli altri 28 imputati. Due ore per spazzare via un processo durato la bellezza di sei anni, in cui la procura milanese accusava il leader di Forza Italia di aver pagato – a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 – circa 10 milioni di euro alle ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processi Ruby (in cui Berlusconi è stato assolto) e Ruby bis sulle serate di villa San Martino. Per Berlusconi la procura, rappresentata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio, aveva chiesto una condanna a sei anni. Assolti anche Karima el Mahroug (Ruby) e altre 27 persone: le cosiddette “olgettine” e altri ospiti delle serate di Arcore.

